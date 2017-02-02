台南市立醫院表示，農曆春節期間，急診求診人次約1371人，每日平均229人，其中以腸胃不適、發燒、頭暈目眩的症狀為前三名。



急診部主任陳寶田醫師表示，農曆年節期間，因腸胃不適求診的民眾有220人。不少民眾身心放鬆，胃口也跟著變好，不僅圍爐有滿桌的豐盛餐點，大快朵頤之下導致飲食過量，甚至暴飲暴食，就容易造成腸胃不適。尤其本身有腸胃問題的民眾，就要更加小心，過年備好藥品，少量多餐，才能避免年節掛病號。



陳寶田醫師說，除了腸胃問題，感冒發燒是求診人數次多的，尤其，南部早晚溫差大，白天陽光普照不覺得冷，一旦太陽西下，氣溫驟降，如果沒有及時添加衣物，就很容易感冒。尤其，春節公共場所人數眾多，如果抵抗力差的人，就容易被病毒入侵。



台南市立醫院提醒，春節假期結束，民眾回到工作崗位，工作繁忙但也別忘了留意自己的身心健康，上班族要定時離開座位活動筋骨，也讓眼睛休息一下，飲食也要回歸正常，才能保健康。



（蔡清欽報導）



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