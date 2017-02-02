金雞迎春，年後轉職徵才活動，自106年2月6日至106年2月10日勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心將於年後接連辦理五場徵才活動，提供求職者就業及轉職不間斷，歡迎有求職需求的朋友們踴躍參加並把握機會，相關資訊如下:



2月6日(星期一)上午09:30-11:30，於新港鄉85度C門市(嘉義縣新港鄉中山路85-5號)舉辦小型聯合徵才活動，徵才廠商：(1)85度C，工作地點位於嘉義縣新港鄉，徵求門市人員5個職缺；(2)又盈實業有限公司7-11，工作地點位於嘉義縣布袋鎮，徵求門市人員2個職缺，薪資22000元、月休8天，當天還提供創意彩繪Chicken燈籠DIY以及參加徵才面試即送小禮物。



2月7日(星期二)上午10:00-12:30於朴子就業中心 (嘉義縣朴子市嘉朴路西段87號)舉辦單一徵才活動。徵才廠商為菩提景觀設計公司，工作地點位於馬稠後工業區，徵求領班、粗工及灑水司機共70個職缺，薪資介於21,009-45,000元，活動現場除了廠商求才外，也規劃元宵猜燈謎送紅包及開運小禮物活動，西點餅乾DIY活動，內容絕對精彩可期。



2月8日(星期三)上午09:30-11:30於朴子就業中心 (嘉義縣朴子市嘉朴路西段87號)舉辦單一徵才活動。徵才廠商為樺福育樂事業股份有限公司，工作地點位於嘉義縣朴子市及太保市，徵求房務員、餐廳服務員、日班櫃台、清潔員及警衛共11個職缺，薪資介於21,009-25,000元、月休8天，當天還有「雞鳴春報喜氣到，年後開運有轉機」就促研習活動，課程內容有創業開運DIY手工皂及金針包教學，一定會讓民眾歡喜連連、滿載而歸。



2月9日(星期四)上午09:30-11:30於朴子就業中心 (嘉義縣朴子市嘉朴路西段87號)舉辦單一徵才活動。徵才廠商為中原光和農場股份有限公司，工作地點位於嘉義縣六腳鄉，徵求作業員15個職缺，薪資23,889元、週休二日，當天來求職的民眾還有贈送金雞報喜小禮物。



2月10日(星期五)上午09:30-11:30於嘉太工業區友良公司 (嘉義縣太保市嘉太工業區光復路10號)舉辦單一徵才活動。徵才廠商為友良高科技紡織股份有限公司，工作地點位於嘉義縣太保市，徵求作業員、品檢及倉管共27個職缺，薪資24,000元以上，當天來求職的民眾也會拿到金雞報喜小禮品。



歡迎待業民眾或轉換跑道的求職朋友踴躍參加，積極爭取工作機會，為自己未來打拼，成功找到適合自已的「好頭路」。對於現場徵才活動的詳細內容，可致電朴子就業中心洽詢05-3621632，或加入朴子就業中心官方LINE帳號詳閱更多訊息！



（蔡清欽報導）











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