台南大億麗緻酒店 「共同市場歐亞自助餐廳」假日下午餐開賣中央日報 (2017-02-02 17:08)
台南大億麗緻酒店提供假日睡到自然醒想要飽餐一頓的客人最超值選擇，2月份起每周六、日下午2點半到4點半「共同市場歐亞自助餐廳」提供新鮮、豐富、菜色多元「自助式下午餐」，嚴選新鮮食材、互動式廚房及現作特色佳餚，如當日安平現撈海鮮及蔬食現場料理，還有每日精緻手工甜點、有機健康開胃沙拉、Häagen-Dazs冰淇淋、涮牛肉、生魚片、新鮮果汁及甜點等；另有「大億創意熱炒」可自由選取肉品、蔬菜、辛香料加上主廚自製水果醬汁，為您客制化料理；還有「海鮮、鮮蔬大阪燒」及廣受好評的「港式蘿蔔糕」，各式各樣無國界創意料理及在地小吃盡在這裡，成人每位只要600元，讓您以超值價格享受五星級的料理與服務，心動不如馬上行動，趁著假日揪團到五星級酒店享用美味豐盛下午餐吧！
2月28日前共同市場歐亞自助餐廳販售「假日下午餐餐券」，買十送二優惠價只要6,600元(價值7,920元，約83折)。詳情參閱官網www.tayihlandis.com.tw訂位專線(06)2135555共同市場歐亞自助餐廳。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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