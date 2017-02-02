澎恰恰原著音樂劇《釧兒》兩岸巡演24日台南文化中心中央日報 (2017-02-02 17:08)
澎恰恰感慨歌仔戲是最有台灣文化味，各戲班卻常為生計苦撐，現在年輕一輩可能不熟悉這個文化，他更表示感謝衛武營以及各方企業界朋友支持下，使《釧兒》能傳頌歌仔戲的美給新世代，兩次的演出都獲得廣大的迴響。澎恰恰與劇組討論後，決定讓《釧兒》四部曲計畫起跑，包含音樂會室內版、重點城市戶外巡演、拍攝台灣首部音樂劇改編電影，以及進軍全亞洲音樂劇市場，期許與大陸、南韓並列亞洲音樂劇三雄。
澎恰恰率音樂劇團「躍演」與作曲家李哲藝共同花七年打造《釧兒》，終在2015年獲得全球最看好的表演藝術場館－國家表演藝術中心衛武營的青睞，成為該年度重點戲劇旗艦製作，吸引5千人觀賞戶外首演後，轟動海內外華人劇場界，紛紛聞聲飛抵台灣欣賞《釧兒》音樂會室內版一探究竟，幕落各地場館立即爭相提出巡演邀約。
《釧兒》講述台灣人共同記憶，你我熟悉閩南語、國語、台灣國語交錯的生活環境，在劇中全真實呈現。澎恰恰保證無論到哪個國家演出，《釧兒》絕對堅守原汁台味。《釧兒》將於2/24 25 26在台南文化中心演出！詳細購票內容請至兩廳院售票系統，或全台 ibon系統。
澎恰恰表示，做這齣本土音樂劇對自己是個挑戰，因為不會賺錢，是付出的工作，他自嘲是用廖添丁的精神、堅持接受這份挑戰。吳志祥也笑指澎哥是憨人才會做這不賺錢的音樂劇，因為澎哥很挺他，他當然要回饋、情義相挺，已包下二月二十五日週六晚上在台南市立文化中心演出場次。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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