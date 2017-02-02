【中央網路報】

藝人澎恰恰今到南區鯤鯓龍山寺祈求清水祖師爺賜福《釧兒》音樂劇演出順利、票房開出長紅。陳亭妃立委、吳志祥主委，肯定澎恰恰率音樂劇團「躍演」與作曲家李哲藝共同花七年打造《釧兒》，請鄉親支持至文化中心觀賞。 藝人澎恰恰從小看野台戲長大，他感慨歌仔戲是最有台灣文化味，各戲班卻常為生計苦撐，因而引思創作音樂劇《釧兒》，228連續假期將在台南文化中心與大家見面！2日適逢清水祖師爺壽辰，澎恰恰到好友吳志祥擔任主委的南市南區鯤鯓龍山寺上香祈福，遇立委陳亭妃到場發小紅包，共祈求《釧兒》四部曲計畫，在台南，還西進大陸閩南、福州、廣州，最後回到《釧兒》的誕生地高雄，票房開出長紅。澎恰恰感慨歌仔戲是最有台灣文化味，各戲班卻常為生計苦撐，現在年輕一輩可能不熟悉這個文化，他更表示感謝衛武營以及各方企業界朋友支持下，使《釧兒》能傳頌歌仔戲的美給新世代，兩次的演出都獲得廣大的迴響。澎恰恰與劇組討論後，決定讓《釧兒》四部曲計畫起跑，包含音樂會室內版、重點城市戶外巡演、拍攝台灣首部音樂劇改編電影，以及進軍全亞洲音樂劇市場，期許與大陸、南韓並列亞洲音樂劇三雄。澎恰恰率音樂劇團「躍演」與作曲家李哲藝共同花七年打造《釧兒》，終在2015年獲得全球最看好的表演藝術場館－國家表演藝術中心衛武營的青睞，成為該年度重點戲劇旗艦製作，吸引5千人觀賞戶外首演後，轟動海內外華人劇場界，紛紛聞聲飛抵台灣欣賞《釧兒》音樂會室內版一探究竟，幕落各地場館立即爭相提出巡演邀約。《釧兒》講述台灣人共同記憶，你我熟悉閩南語、國語、台灣國語交錯的生活環境，在劇中全真實呈現。澎恰恰保證無論到哪個國家演出，《釧兒》絕對堅守原汁台味。《釧兒》將於2/24 25 26在台南文化中心演出！詳細購票內容請至兩廳院售票系統，或全台 ibon系統。澎恰恰表示，做這齣本土音樂劇對自己是個挑戰，因為不會賺錢，是付出的工作，他自嘲是用廖添丁的精神、堅持接受這份挑戰。吳志祥也笑指澎哥是憨人才會做這不賺錢的音樂劇，因為澎哥很挺他，他當然要回饋、情義相挺，已包下二月二十五日週六晚上在台南市立文化中心演出場次。（蔡清欽報導）