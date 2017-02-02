【中央網路報】

三丁酸甘油酯平板分析多源基因庫中具脂解活性的株系。 行政院農業委員會畜產試驗所已成功建立多源基因庫利用平台，除可用來探討乳牛瘤胃中微生物族群種類外，並已成功以功能性篩選方式挖掘出新穎的脂解酵素基因，未來期望能將此等酵素延伸應用於生技相關產業。脂解酵素是眾多酵素市場重要的成員之一，在許多的工業應用層面廣泛，可用於食物與飼料添加、清潔劑添加、化學合成、化妝品與香水製造及藥物合成等。畜試所研究指出，瘤胃是反芻動物非常重要的消化器官之一，其內為一種特殊複雜的厭氧環境，多種微生物包括細菌、古細菌、真菌、原蟲及噬菌體生活其中，且這些微生物不容易以人工分離培養而加以利用者占了85–95%。因此，為利用這些不容易分離的微生物珍貴遺傳資源，而建立了多源基因庫利用平台。脂解酵素包含脂肪酶與酯酶，可分別用來水解與合成長鏈與短鏈甘油酯。此外，脂解酵素具有非常特別的性質，如寬廣受質專一性、有機溶劑穩定性、位置專一性及立體專一性等，故能被多種工業或生技產業應用。未來的世紀是生物技術發光發熱的時代，生物催化劑是生物技術產業中重要的一環，具有環保的功能與產業的應用性，最重要的是具備永續發展的特性。根據報告指出脂解酵素的產值約佔整體酵素銷售市場的3%，且用途廣泛，透過畜試所建立的技術，將來更可建立多種生物催化劑資源庫，從中尋找可以應用於生物技術產業的標的，達到永續利用微生物遺傳資源且友善環境的目的。（蔡清欽報導）