衛福部台南醫院腎臟科:三高和慢性腎臟病的控制需個別化考量中央日報 (2017-02-02 17:09)
衛生福利部台南醫院腎臟科醫師顏啟泰指出，特別是現今工商社會因為工作壓力大，不當的飲食和生活作息，以及不規則不足夠的運動量，青中壯年（３０歲到６０歲）的這一代發生三高疾病往往都比上一代來得更年輕就發病。也因為太年輕就發病，青中壯年的病人往往在血壓、血糖和血脂的控制比起老人家更為不合格，而造成這一群青中壯年的病人在步入中老年後，更容易慢慢出現心臟病、中風和慢性腎臟病等併發症及失能；對台灣社會的生產力造成了重大損失，也增加了老年照護的負擔。
令人鼓舞的是在高血壓、高血糖和高血脂的藥物，近年來明顯有進步，像是糖尿病的藥物就發展出比較不會增加體重和造成低血糖的藥物。但是更重要的是，我們應該以病人為主角，透過主動參與，配合平和的心情和作息，根據病人體質所量身訂作的飲食指導及適量且規則的運動，加上血壓計和血糖機的運用，和醫師一同討論，我們一起在藥物造成的作用和副作用之間取得平衡，達成血壓、血糖和血脂檢測數值可以達標而又能免於藥物副作用之苦。
顏啟泰醫師舉案例說，1名64歲的王太太因為泌尿道感染合併低血壓和急性腎衰竭而入院，過去病史則是有４年多的糖尿病，高血壓和下背痛，藥物使用方面則有血糖藥、血壓藥和非類固醇消炎止痛藥物。住院後經過感染控制和輸液治療後，小便才慢慢增加，腎臟功能也有明顯改善。我們推論王太太的急性腎衰竭是因為感染導致的低血壓合併同時有非類固醇消炎止痛藥物的使用。出院後，根據病人的體質，做了個別化的考量，我們調整了血糖藥和血壓藥的種類，加上糖尿病的飲食和運動指導，減少止痛藥物使用的衛教，最重要的是有病人本身願意積極的參與配合，王太太的體重不但從82公斤下降到71公斤，也減少了血糖藥物的用量，並且維持著穩定的血壓和腎臟功能。
顏啟泰醫師指出，期盼醫病一起攜手面對三高疾病，放下三高，快樂動自然樂活到老！
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
紅豆食府 花生牛軋糖 禮盒．櫻桃爺爺 牛軋糖．鳳梨酥 牛軋糖．手工牛軋糖禮盒．牛軋糖 500g 禮盒．聖保羅 牛軋糖 禮盒．牛軋糖冰磚．牛軋糖綜合．原味花生牛軋糖．紅豆食府 牛軋糖．牛軋糖 手工．一路香 牛軋糖．蔓越莓牛軋糖．先麥 牛軋糖．黑松 牛軋糖．弘益 牛軋糖．查理布朗 牛軋糖．牛軋糖餅乾．瑞穗 牛軋糖．花生 牛軋糖．牛軋糖 500G．原味 牛軋糖 250G．牛軋糖夾心餅．夏威夷果仁 牛軋糖．低糖牛軋糖．牛軋糖 蘇打餅 200g．牛軋糖 300g．新味軒 牛軋糖．糖村 牛軋糖．杏仁果 牛軋糖
- 【HOMI】CoreStand QI無線充電座 + iPhone6/6s 4.7吋防摔防
- 【Kimo德國手工氣墊鞋】閃耀名媛風質感雙皮料楔型淑女鞋(風
- 【牛88】20人份營業用電子保溫炊飯鍋(JH-8125)
- NIKE 女 ZM PEGASUS 33 SHIELD GS 慢跑鞋 灰 -859623001
- Monitor Audio Radius 90+Onkyo NR535劇院組合
- 【萬寶龍】小牛皮系列 四方零錢包
- FENDI 雙F ZUCCA防水釦式長夾(天空藍)
- 【EPICGEAR】ANURA 怒魔蛙 光學雷射雙感應電競滑鼠
- SKECHERS (男) 時尚休閒系列 Burst - 52112BBK
- 【obis】生活木作蜂巢式四層書架
2017台北國際動漫節次日，小週末人潮擠爆！【中央網路報】
春訪團東京表演 于台煙會唱又幽默【中央社】
衛福部台南醫院腎臟科:三高和慢性腎臟病的控制需個別化考量【中央網路報】
山東大學將在濟南章丘遷建主校區 校方：正磋商【北京新浪網】