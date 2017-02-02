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王姓婦人吃魚時不小心遭魚骨卡在咽喉部。（記者蔡清欽攝）王姓婦人吃魚時不小心遭魚骨卡在咽喉部。（記者蔡清欽攝） 一位王姓婦人與親友聚餐，由於聊的太開心，吃魚也沒注意要細嚼慢嚥，沒想到在吞下一塊大的魚肉後，頓時覺得有異物卡在咽喉部，她趕緊吞了幾口飯、喝了幾口水想把異物嚥下去，也嘗試喝醋，試圖溶解魚骨，但情況反更加惡化，喉嚨仍劇痛難忍，經送奇美醫院急診發現一大魚骨卡食道，且距大血管僅2公分，最後醫師以食道鏡取出魚骨解除危機。奇美醫學中心耳鼻喉科部醫師劉璟鋒指出，婦人被魚骨卡住後，當下眾人慌了手腳，便趕緊送奇美醫學中心就醫，經奇美醫療團隊以喉纖維內視鏡檢查及頸部影像學檢查，竟發現有一支大魚骨卡在食道，由於這支魚骨大且銳利，且離大血管相當接近有危險性，醫療團隊選擇將病人全身麻醉，在開刀房中以食道鏡將異物取出，這才解除警報。劉璟鋒醫師說，台灣四面環海，漁產豐富，因此魚刺鯁喉的情況時有所聞，然而吞下這麼大的魚骨並鯁在食道的案例，則較少見。由於這支魚骨很大且呈三角形，相當銳利，離大血管最近處也僅有2公分，幸好及時夾出，否則時間一久，一旦穿出食道，後果不堪設想。劉璟鋒醫師指出，在食用帶骨的食物包含魚，家禽或豬牛時，務必要細嚼慢嚥，切記勿邊吃邊聊，這才是避免異物鯁喉的最佳方法。但如果民眾發生魚刺或異物鯁到的情況，首先絕對不要嘗試大口吞飯或喝醋，因為如此可能將魚刺推得更深，反而會造成更大的傷害。最好的處置是先禁食，然後到醫院求診，大部分的情況都可以由醫師將異物夾出，這樣才不會演變成最壞的情況。其實鯁到魚刺時，通常都是插在扁桃腺邊緣處或是舌根後方，因為這裡是食物進入喉嚨時最先到的位置，建議趕快到耳鼻喉科就醫，此時只要用目視或是在纖維內視鏡的協助下，就可以把魚刺給夾掉。劉璟鋒醫師強調，千萬不要誤以手指催吐或是相信古老的偏方，吞飯或喝醋，非但不能解決魚刺卡喉的問題，反而容易造成二次傷害，並延誤送醫。如果，能讓醫師做仔細的檢查，在局部麻醉下，大部分在喉嚨的魚刺都可以小心地被取出。如果咽喉太敏感、不容易配合或是異物卡住太深，則有可能需全身麻醉，以硬式喉直達鏡取出。當異物已跑到食道內則可能要以腸胃科的胃鏡或全身麻醉以硬式食道鏡進入食道取出魚刺。劉璟鋒醫師特別提醒民眾，春節期間難免大魚大肉，小心魚刺或魚骨鯁喉，當民眾發生魚刺或異物鯁到的情況，有下列幾點需注意的建議事項：一、勿以手指伸入喉嚨催吐，會讓魚刺刺破的傷口擴大，反而更痛。二、勿吞飯，因為吞嚥或是食物的推動，會使魚刺由高處往較深的地方移動，而卡到下咽腔或是食道，甚至有一部分的人吞入的魚刺會進入到胃腸道，讓魚刺從咽喉掉進食道，刺得更深。三、喝醋無法溶化魚刺，反而容易造成咽喉黏膜發炎，造成二次傷害並延誤就醫，理論上酸性物質若能分解骨質，必須是高濃度的強酸！這樣魚刺化掉了，喉嚨恐怕會造成更嚴重的酸蝕，常可看到魚刺鯁到的病人，因為喝醋非但沒有化掉魚刺反而造成咽喉黏膜廣泛性的發炎，造成更加的不舒服。四、當喉頭出現吞嚥疼痛或不適，應盡速至耳鼻喉科就醫或到大醫院求診。（蔡清欽報導）