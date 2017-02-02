【中央網路報】

台南市愛樂視障合唱團「赴美尋夢」演唱之旅，將於2月4日下午2：00將在台南市夏林路9號，與藝術家聯合舉辦「藝」賣大展開募剪綵儀式，動機始於愛樂視障團受邀2017美國紐約台灣會館春季藝術節演出，本團成立於81年，當初就是以培育視障音樂人才為初衷。視障者，特別是全盲的視障者，可以說是弱勢中的弱勢，他們無論在生活、在經濟，或人際與或工作中，處處都需要別人的協助，如此龐大經費成為我們尋夢最大的阻礙，許多藝術家共襄盛舉，為此捐贈畫作提供義賣籌募旅費，給了我們一個以前不曾幻想過的舞台與演藝目標，視障合唱團要用歌聲唱出台灣人的驕傲，做一次美麗的國民外交之旅。甫自82年從台南監獄第一場演出開始，團員除了用歌與藝見證自己殘而不廢的精神外，更用行動證明自己不僅不是社會的包袱，還能用歌聲服務社會，讓音樂與感動，穿越鐵窗，進入災區、巡迴校園、教會、教養中心、醫院與文化中心等台灣各角落，數十年如一日，我們做的不僅感化受刑人，也參與鼓勵921大地震與莫拉克風災的受災居民，撫慰他們受創的心，用積極的心態面對人生的各種衝擊，並為拉近城鄉文化水準，每年到偏鄉校園做校園巡演，提升偏鄉地區學童的藝術鑑賞能力，視障團員的演出過程中，用人飢己飢、人溺己溺的精神，鼓舞眾多軟弱的人，勇敢的面對自己，長期在黑暗中的人，企盼著「假如有可能，在有生之年可以再看見，大家都希望親眼目睹自己為社會留下的美好價值與貢獻。此次捐贈的藝術家包括名聞中外的畫家王海峰、林享郎、韓香君、楊坤煌、黃薇甄、吳國派、許龍和、謝持平…等名家作品及黃南海團長自己收藏的名作如陳輝東的油畫、林智信的版畫、已故書法家潘錦夫、高齡94的十項全能畫家粱夢大師作品，結合更生畫家吳嘉國等人作品共計百幅，雅俗共賞，小額捐助不嫌少，大大愛心更歡迎，預計展出一個月，每天上午九時到下午九時，全館開放參觀選購，開幕當天邀請視障團暨愛樂合唱團聯合演唱六首雅俗共賞的合唱曲，歡迎各界關懷弱勢團體暨喜愛音樂的人士，撥冗參加。（蔡清欽報導）