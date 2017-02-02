王朝大酒店SUNNY CAFE 限時三天滿百送百中央日報 (2017-02-02 17:18)
王朝大酒店SUNNY CAFE主打悠閒輕鬆的氛圍，供應每日主廚現做西點，2月6日起同步推出歡樂260$組合，顧客可任選輕食沙拉、人氣帕尼尼、經典義大利麵，搭配咖啡飲品自由選，以及特色商品「繽紛馬卡龍花束」、草莓季甜點，眾多美饌與悠閒寬敞的環境，提供上班族洽公、談心的最佳去處，各式酒類飲品與輕食，無論獨酌或與友同歡，都能充分享受令人放鬆的氛圍。洽詢專線02-2719-8399轉3050、3305 SUNNY CAFE。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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