【中央網路報】

王朝大酒店SUNNY CAFE 2月6日起推出滿百送百活動，眾多商品任君挑選。（圖／王朝大酒店提供）王朝大酒店SUNNY CAFE推出繽紛馬卡龍花束等特色商品。（圖／王朝大酒店提供）王朝大酒店2月6日到2月8日SUNNY CAFE麵包、蛋糕類商品滿百送百。（圖／王朝大酒店提供） 鄰近台北小巨蛋的王朝大酒店SUNNY CAFE，將於2月6日重新開幕，適逢年後開工第一個星期一，王朝大酒店體貼上班族Blue Monday的鬱悶心情，於2月6日到2月8日祭出超值優惠，每日11:00-17:00期間消費全店麵包、蛋糕類商品滿百元，即送限量百元抵用券，加碼再贈限量午茶小確幸，免費品嚐手工司康及咖啡，替上班族甩開藍色星期一。王朝大酒店SUNNY CAFE主打悠閒輕鬆的氛圍，供應每日主廚現做西點，2月6日起同步推出歡樂260$組合，顧客可任選輕食沙拉、人氣帕尼尼、經典義大利麵，搭配咖啡飲品自由選，以及特色商品「繽紛馬卡龍花束」、草莓季甜點，眾多美饌與悠閒寬敞的環境，提供上班族洽公、談心的最佳去處，各式酒類飲品與輕食，無論獨酌或與友同歡，都能充分享受令人放鬆的氛圍。洽詢專線02-2719-8399轉3050、3305 SUNNY CAFE。(蘇松濤報導)