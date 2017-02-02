來源：掌上歷史（ID：lishi8000）

為什麼都說日本人素質高呢？看看下面的日本法律，您也就明白為什麼日本人素質高了！

1、插隊

100 萬日元以下罰款＋拘留24小時

日本法律就是愛些管小事。若膽敢在日本排隊插隊，犯規者將會面臨法律懲罰。根據『日本國輕犯罪法』的第１條第13號的規定，排隊『加塞』根據情節輕重，將被處以100 萬日元以下罰款甚至拘留24小時。

2、計程車內嘔吐

違反民法，判處罰款

在日本乘坐計程車時，不管你喝了多少，如果不小心在計程車里吐了，那麼抱歉，你又違法了。因為在計程車中嘔吐違反了日本民法的『契約違反』，將被判處罰款以及賠償計程車的清掃費用。

3、決鬥罪

判處６個月以上２年以下的有期徒刑（這是很多人來日本多年都未見過打架的原因之一）

武士道曾在日本風靡多年，因此決鬥是常有之事，就好像武俠小說那樣，高手過招，一比高下，會選擇決鬥。 而在當今的日本，決鬥恐怕是難以覓跡了。因為日本公共安全法規定，無論因為什麼原因，通過暴力的手段進行個人對決的行為違反了『決鬥罪』，將被判處６個月以上２年以下的有期徒刑。

4、在公園吐痰

處以1000到10000日元罰款



犯罪前科記錄在案

『日本國輕犯罪法』規定，在公園或其他公共場所吐痰，將被處以1000日元以上，10000日元以下的罰款，並且會記錄在個人的犯罪前科上！是的，吐口痰被抓現行的話，你就有犯罪前科！更恐怖的是，這隻會在你的個人檔案『犯罪前科』一欄里寫上一個『有』字，而不會去註明你是偷竊殺人，還是僅僅因為在公園吐了一口痰！加微信ctvfff01更有料！

5、不經許可擅去南極

處以50萬日元以下罰款

近年來，隨著人類活動引向南極，『地球上最後一塊凈土』的環境引發了各國的關注。日本向來以最積極的環境保護者的姿態示人，自然也不會落後。日本『南極環境保護法』規定，日本公民想去南極必須向相關機構提交登錄南極申請書，在經過４個學時的『南極環保相關知識』的緊急培訓、並且考試合格后才能獲得批准前往南極；否則，將被處以50萬日元以下的罰款以示警告。

6、不安規定時間投放垃圾

處以5年以下監禁外加1000萬日元以下罰款

日本一些區政府施行的垃圾分類管理條例有著明確的說明：星期一扔可燃，星期二扔不可燃，星期三扔瓶罐類....如若不按規定分類分期扔垃圾，且不小心被逮到，那麼，不好意思，你又違法了，等著你的是超狠的處罰——根據『日本國廢棄物處理法』規定，非法投放垃圾者，根據情節嚴重與否，處以５年以下監禁外加 1000 萬日元以下罰款，摺合人民幣有60萬吶！還要監禁！

7、昧下多找的零錢

觸犯『欺詐罪』判處罰款甚至監禁

在日本，當你發現了找零找多了，而一聲不吭昧下多找的零錢的話，將會違反日本民法中的『欺詐罪』，根據情節判處罰金甚至監禁。

8、爬電線杆

賠償停電造成的經濟損失及１年以下監禁

日本民法規定，要爬電線杆必須擁有『國家電氣主任技術者』資格證，即類似於中國的『電工證』。在獲得資格證之前，擅自攀爬電線杆將會違反日本民法規定的『資格外活動違反罪』，將被處以罰款。情節嚴重的，比如造成大範圍停電之類，不單要罰款，還會賠償停電造成的經濟損失以及１年以下監禁。

9、酒駕

處10年以下有期徒刑，外加100 萬日元以下罰款，３年以上10年以內無法再取得駕照

日本將酒駕歸類到刑事犯罪中的『日本國道路交通法』規定：飲酒駕駛將被吊銷駕照，並處以10年以下有期徒刑，外加100 萬日元以下罰款，同時３年以上10年以內無法再取得駕照。

10、勸酒

處以48小時以下監禁１萬日元以內罰款

如果你喜歡喝酒，那麼勸酒這一套千萬別帶來日本。因為日本『防止醉酒擾亂治安法』第二條規定，強制勸酒行為將被處以48小時以下監禁，１萬日元以內罰款的處罰；如被勸酒者酒駕或因酒肇事，勸酒者同罪！

如果我們的國家有充分得的執行力和威信，有力執行這幾條法律，我們的素質也會很高。最後補充一句，素質是從小的環境和教育有最大關係，如果從小身邊的人都很有素質，小孩子也會一樣的。