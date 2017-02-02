她放棄3.3億離職補償，這麼任性竟是為了這個？！北京新浪網 (2017-02-02 17:00)
原文標題：《39歲矽谷「鐵娘子」放棄3.3億離職補償，不愛掙錢偏偏愛加班，還想當女版賈伯斯這是幾個意思。。。》
來源：創日報（ID：chuangribao）
嗷嗷嗷，您的假期餘額不足，還有一天就要正式上班啦！
我熱愛工作，工作使我快樂，為了讓大家提早進入工作狀態，創哥今天要說一位特別養眼的工作狂，雖然備受爭議，但這工作境界簡直絕了，我等只有膜拜的份。。。
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她是「矽谷最美程序員」，
工作起來卻比誰都拼，
從1998年上班那天起，
16年來幾乎每天都只睡5個小時！
（ps人家身體很健康沒毛病~）
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生娃時只給放了11天產假沒坐月子
生二胎時挺著大肚子一天只睡4個小時
生完后帶保姆帶孩子來辦公室里養
就問你拼不拼！
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而且是雙胞胎，在辦公室長大的雙胞胎！
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不過這位工作狂魔也還算幸運，
26歲就因公司上市變成了億萬富翁。
她和谷歌創始人拉里·佩奇約過會，
「全球IT100人物」排行榜前五名，
還是「全球最有權勢」的50位女人之一！
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她就是「矽谷鐵娘子」
雅虎CEO
瑪麗莎·梅耶爾
（史上最愛工作的人沒有之一）
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如今身家上億，天天住四季酒店頂級套房的梅耶爾，1975年出生於美國一個普通中產階級家庭，父親是環境工程師，母親是小學美術老師。
她從小沒接受過精英教育，讀的是最普通的公立學校，也要打工賺零花錢。
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梅耶爾和別的女孩不同，從小擅長數學和科學，顏值超高還聰明，老師很喜歡，同學超羡慕，並且很小就已經開始兼職做數學家教。
高中結束后，梅耶爾向10所大學遞交了申請，並被所有學校接納，哈佛大學、耶魯大學、斯坦福大學都考上了，隨便挑，她最終上了斯坦福大學，滿腔熱情地投入了醫學預科課程，希望將來成為醫生。
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但梅耶爾沒學多久就決定換專業，因為發現醫學課程竟然和家旁邊的三流大學教的沒什麼區別，而且不感興趣，再加上心疼學費就轉了專業。
放棄醫學轉業后，她改學符號系統學，她說學符號系統學就好比在不開顱的情況下研究人的大腦一樣。
她提前休完了所有學分，畢業后獲得了14份大公司的工作邀約。被封矽谷最牛女程序員，敢和上司拍拖最後卻被打入冷宮
當谷歌還是個20人的無名小公司時，梅耶爾就已經看出了它的潛力，在威震全球的諮詢公司麥肯錫和谷歌之間選擇了谷歌。
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和所有矽谷創業的IT公司一樣，這裏所有人都是工作狂。
而梅耶爾，則是工作狂中的工作狂，她每周工作130個小時。在她看來，加班都不是個事兒：「只要你能忍受在桌子底下睡覺然後在洗澡的時候爭分奪秒，這就不成問題。」
靠著一股拼勁，不僅設計了谷歌的logo、並將搜索推廣到了100多種語言，重新定義谷歌資訊、gmail和Orkut，並在Google推出100多種功能及產品、還在人工智慧和界面設計領域獲得多項專利。
不僅被外媒評選為科技領域12位極客女郎之一，2008年，還在100名IT領軍人物排行榜第5名。
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就因為技術不輸任何人，而且執行力超級靠譜，梅耶爾很快就被升為了谷歌副總裁，手下有200名Google經理和3000名軟體開發工程師。
她的魅力連自己的上司谷歌創始人拉里·佩奇都招架不住，也對她表達了愛慕之情，倆人還暗地交往過很長一段時間呢。。。
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但最後卻因各種原因分手，其中一條是梅耶爾把對自己的完美要求也用在了員工和男友身上，瘋狂搞專制，搞得好多公司員工和男友很無語。。。
在公司，如果想和她談話，你只能在固定時間排隊等著接見，梅耶爾會在網上發佈一個電子錶格，要先在表格上登記預約，每人只給5分鐘。
每到下午的工作時間，梅耶爾的辦公室外面總會排起長龍，附近的沙發上都擠滿了等著面談的人，有時候小經理們當中，還「隱藏」著位高權重的谷歌副總裁。
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因為產品發佈會的每個升級改動，每個創意，在送呈最高決策層之前，必須要過她這一關。公司內部稱之為「瑪麗莎生死牌」，很多人都對梅耶爾不放權這點心生厭惡。
雖然是一心為公司但這段日子她太囂張跋扈，2011年，直接被全體員工彈劾到了邊緣地帶，從搜索業務被派到負責地圖業務，而且被剔除了直接向創始人彙報名單，這意味著她徹底失寵了。
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但是甲之蜜糖乙之砒霜，雅虎的高層卻對她的性格格外欣賞。
為了挖她也真是下了血本了，還沒招進去雅虎就先簽了3000萬美元獎金，另外還掏了1400萬美元在谷歌的違約金。身懷6個月身孕每天睡4個小時，但卻總是吃力不討好
為了讓雅虎重生，梅耶爾試著把雅虎作為一家巨型初創公司對待，2012年7月17日，在梅耶爾進駐雅虎大樓幾個小時，她就讓自己電腦接入了公司的代碼庫，這樣她就能直接修改代碼。
僅用了六個月就把股價漲到了每股22美元，在公司各種大刀闊斧改革討好員工，不僅改善辦公環境還在內網增加了一個版塊，員工在上面可以看到自己的股本回報。
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但這些細微末節的改動都沒有改到要害，2年後她也在董事會上承認還沒找到「突破性的產品」。
內部評價她：「對產品外觀和運營方式很擅長，但一談到如何靠一款產品賺錢就沒有那麼篤定了。」
而且梅耶爾做出了很多荒唐的決定，不僅花了6000萬美元年薪把自己的前同事卡斯特羅招了過來，還招了一位主持人，還任命為全球主播，年薪超過500萬美元，他倆的奇葩政策把雅虎資訊業務搞得一團糟。
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但那時候她還帶孕上班，誰也不敢惹一個孕婦大動肝火。
最後雅虎的爛攤子越鋪越大，追求完美的她完全招架不住，並且開始犯很多低級錯誤：
梅耶爾叫員工飛過來洛杉磯開會，但卻把人家晾一邊好久；堅持審批每個人的招聘，還每月開一次修正會議；總是按照自己的作息走，每周一下午全球高管開會，管你是在歐洲還是美國還是南半球，但她自己卻總是遲到至少45分鐘。。。
種種原因，梅耶爾最終也沒有像她的偶像賈伯斯那樣力挽狂瀾，而是錯過了一次又一次重生機會，雅虎最終以48億美元賤賣給了Verizon，連個名字也沒保住。
不過雅虎還算待她不薄，開出了5490萬美元的離職補償，但最後卻梅耶爾給拒了，她給全體員工寫了一封深情的信，中心思想是會繼續留在雅虎，戰鬥到最後一刻。。。
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都說雅虎是因為她才被滅的，但創哥覺得並不然，互聯網活化石豈非一人就能攪黃？
梅耶爾今年也才39歲，還有很長很長的職場之路要走，祝未來能順利吧。但不得不說那幾句老生常談的職場忌諱：強勢可以但決不可任性妄為，追求完美可以但切不可事必躬親，戰略上的勤奮可以但永遠掩蓋不了戰術上的懶惰。。。
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