？？？ 聯合國秘書長古特雷斯近日批准向奈及利亞、喀麥隆、馬里等9個國家提供總值1億美元的緊急援助資金，用來對上述國家600多萬人口提供急需的生活救濟。古表示，目前這些國家都存在著處境危急但得不到救助的地區和人口，比如因為博科聖地恐怖活動而流離失所的奈及利亞人民，普遍存在著食品缺乏和營養不良的情況，而1億美元遠不能滿足國際緊急人道主義救援的需求，只能為其提供最基本的物資救援。