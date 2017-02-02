據保每日新聞到保，索非亞市長凡德科娃在遞交2017年索非亞城市預算草案時指出，這將是發展和改變索非亞這一清晰的目標的財政政策，將實現我們向索非亞市民所承諾的，將索非亞發展成為綠色、創新型城市。

索非亞市議會以45票讚成、10票反對，2票棄權通過了這一預算。預算共涉及13.28億列弗，其中有6000萬列弗為2016年盈餘。其中，預算中的資本支出項目為4.35億列弗，較2016年增加了3500萬列弗。歐盟資金支持的項目為2.75億列弗，較去年增加了1.95億列弗。稅收和主要支出與去年保持一致。

地鐵建設、幼兒園建設和部分學校翻新、鐵路線路建設、公路建設將繼續下去。更多的錢將被用於人們居住生活的地方——街道、市立醫院、運動和文化場所等。殘障人士將通過扶助獨立生活計劃得到更多的財政幫助。同時，索非亞市議會通過了一項大約7600萬列弗的索非亞熱力設施的商業計劃。



