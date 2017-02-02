據NAIJA247新聞網1月30日報導，尼聯邦政府與卡諾州政府已經分別向中國進出口銀行提出貸款要求，其中，聯邦政府就卡諾-卡杜納鐵路項目提出12億美元貸款，而卡諾州則希望我口行提供城際輕軌項目18.5億美元預算的85%的資金支持。該消息是由尼交通部長阿瑪埃奇訪問卡諾州時透露的。阿表示，為儘快啟動卡-卡鐵路項目，尼政府希望與中國口行的會談在今年底前結束。卡諾州長甘杜傑表示，州政府正在對卡諾城際輕軌項目進行調整，該項目包括4條線路，終點在卡諾中央商務區附近的巴塔環島。