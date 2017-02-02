南市都發、交通及衛生3局長宣誓就職 賴清德勉勵更上層樓台灣好新聞報 (2017-02-02 13:46)
記者莊漢昌／台南報導
臺南市政府新任都發局長莊德樑、交通局長林炎成以及衛生局長陳怡，2日宣誓就職；新任法制處長王展星亦走馬上任。市長賴清德勉勵新任局處長，在過去局處長打下的良好基礎上，持續帶領同仁讓業務更上一層樓，以良好的施政品質得到更多市民肯定。
新任都發局長莊德樑及交通局長林炎成，都由府內拔升，倆人原任都發局副局長及交通局副局長，對於專業領域及市政業務皆相當嫻熟。新任衛生局長陳怡原為台南市立醫院副院長，秉持服務社會、推動醫療衛生業務的精神出任衛生局長。
新任法制處長王展星為台南人，原於台北執業律師，賴市長相中他的法律專長及積極的工作態度，特延攬他返鄉服務桑梓。
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