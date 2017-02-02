南市106年新春團拜 賴清德勉同仁實現對市民承諾台灣好新聞報 (2017-02-02 15:14)
記者莊漢昌／台南報導
市府2日舉行106年新春團拜，市長賴清德期勉所有同仁，秉持「清廉勤政、以人為本、公益向善、開放政府」4大本質，朝文化首都、低碳城市、智慧新城、觀光樂園4大目標全力衝刺。
市長賴清德勉勵市府團隊「行百里路半90」，以百米賽跑為例，輸贏在最後一段的衝刺，如果前面90公尺都領先，卻因為最後10公尺沒有衝刺而將冠軍拱手讓人，便非常可惜。
勉勵大家秉持著4大本質，朝文化首都、低碳城市、智慧新城、觀光樂園4大目標勇往邁進，達成如文學家葉石濤所言：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」當中最具體的便是將臺南市的重大建設如期如實完工，如美術館、亞太棒球村、會展中心、5大文化園區、海安路藝術造街、總圖書館等，而在中央協助之下推動的綠能科學城及國際影城，應該要持續密切地合作，讓臺南脫胎換骨，更具競爭力。
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