新北市府春節團拜 朱立倫勉同仁做好為民服務工作台灣好新聞報 (2017-02-02 16:08)
記者黃村杉／新北報導
新北市政府團隊於春節上班首日舉行春節團拜，2日齊聚市府六樓大禮堂拱手互道恭喜，朱立倫市長期勉市府同仁「以民為本」，秉持同理心、企圖心及執行力、協調力努力市政工作，為民「積善積福」，創造一個平安、健康、快樂的生活環境。
朱立倫表示，金雞年的共同願望就是「積善積福」，強調所有民眾需要的事情，所有人民期待的事情，同仁們都能努力地為民眾解決問題，改善市民的生活，也就是「以民為本」完成人民所付托所期待的建設，無論是三環三線等交通建設還是水利建設等工程，以及所有重要場館等公共設施都要達到一流的服務品質。
朱立倫指出，「積善積福」的另一層意義，就如過年時人人口中常說的「平安、健康、快樂」。平安：要做到保障民眾的安全無虞，公共安全要讓民眾出入無憂；社會福利：要做到「幼有所養，老有所終」，讓男女老幼皆能安居樂業、快樂學習、健康生活；快樂則是透過觀光旅遊、文化休閒等，讓民眾生活得更快樂，同時深耕教育，培育人才，讓年輕人更有希望。
朱立倫引用「人在公門好修行」，勉勵市府所有同仁，能有機緣為民服務，就要把握時機，共同努力完成市民所託付的任務。並指市政工作是一點一滴累積而來，不一定會在自己任內完成，但有一天完成後，看到所有的人民享受著建設成果，這就是在「積善積福」。
關鍵字：
上一則：台東春節最夯景點 金城武樹奪冠
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lenovo x60．lenovo s8．b6000 lenovo．Lenovo u330p．Lenovo cpu．Lenovo g430．s410 lenovo．lenovo U350．lenovo c260．Lenovo 1017U．Lenovo ThinkPad．lenovo z500．lenovo c320．Lenovo 滑鼠．Lenovo G50-70．Lenovo x230．Lenovo S410．Lenovo win8．Lenovo Z580．Lenovo A7600．Lenovo G500．lenovo G570．IBM Lenovo T60．Lenovo 15.6吋．lenovo a1000．Z3745 lenovo．LENOVO S520．lenovo u310．Lenovo C460．14吋 lenovo
- STORY皮套王 小羊皮編織短夾 00163-C26 鋼藍色現貨
- NIXON TIME TELLER 復古仿舊時尚手錶-金x咖啡/37mm
- Pierre Balmain 40支 精梳棉 光彩 粉 雙人床罩六件組
- GUCCI 經典印花純羊毛/CASHMERE混紡披肩/毛毯(淺灰)
- Jo Malone 潤膚乳霜 英國梨與小蒼蘭 175ml (含外盒) Englis
- 【Neogence 霓淨思】全能抗皺彈力膠囊精華40ml★2入組
- JP Kagu 日式法國產羽絨被/涼被床包8件組-小型雙人(5色)
- 日本藍 BLUE WAY 宮本武藏五倫書低腰直筒褲
- (原$4680)創見128G JetDriveGo 300 iOS 擴充碟 銀色
- ★加碼贈好禮★日立HITACHI 日本進口旗艦670公升六門冰箱 RX6
獼猴成凶手 女客被推跌下山【NOWnews今日新聞】
七股龍山漁村鮮蚵一斤飆到220元 創村200年來天價【台灣好新聞報】
北市南海路火警 消防局搶救中【中央社】
與人夫不倫戀墮胎 小三嗆正宮「請顧好妳先生那一根」【NOWnews今日新聞】
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》