記者黃村杉／新北報導

新北市政府團隊於春節上班首日舉行春節團拜，2日齊聚市府六樓大禮堂拱手互道恭喜，朱立倫市長期勉市府同仁「以民為本」，秉持同理心、企圖心及執行力、協調力努力市政工作，為民「積善積福」，創造一個平安、健康、快樂的生活環境。

朱立倫表示，金雞年的共同願望就是「積善積福」，強調所有民眾需要的事情，所有人民期待的事情，同仁們都能努力地為民眾解決問題，改善市民的生活，也就是「以民為本」完成人民所付托所期待的建設，無論是三環三線等交通建設還是水利建設等工程，以及所有重要場館等公共設施都要達到一流的服務品質。

朱立倫指出，「積善積福」的另一層意義，就如過年時人人口中常說的「平安、健康、快樂」。平安：要做到保障民眾的安全無虞，公共安全要讓民眾出入無憂；社會福利：要做到「幼有所養，老有所終」，讓男女老幼皆能安居樂業、快樂學習、健康生活；快樂則是透過觀光旅遊、文化休閒等，讓民眾生活得更快樂，同時深耕教育，培育人才，讓年輕人更有希望。

朱立倫引用「人在公門好修行」，勉勵市府所有同仁，能有機緣為民服務，就要把握時機，共同努力完成市民所託付的任務。並指市政工作是一點一滴累積而來，不一定會在自己任內完成，但有一天完成後，看到所有的人民享受著建設成果，這就是在「積善積福」。