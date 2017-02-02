記者林重鎣／台中報導

霧峰警分局大里分駐派出所巡佐薛明元、警員徐諒1日晚上巡邏勤務，巡經大里區東里路20巷21號前，發現昏暗路電桿旁蹲坐著一位老婦人，此時適逢大年初五冷氣團報到，夜裡冷風直吹氣溫驟降至14度c，經警方了解，是一位高齡83歲老婦人呼吸不順暢感覺快喘不過氣且表情呈現痛苦模樣，警方觀察老婦人臉色蒼白面有難色且齡事已高情況嚴重，即立刻通報119消防單位救護人員到場協助將其送往大里區仁愛醫院就醫，並住院觀察治療。

經查王姓婦人，其獨自住在大里區大里街，欲外出到其兒子住處，但不知兒子全家均外出未在家中，王婦途中突身體不適導致胸悶呼吸不順，經警方將老婦人小心翼翼帶往附近民宅休息，並拿溫開水試圖讓其能順利恢復呼吸順暢，俟消防隊同仁到場並初步判斷無危險之虞，即協助送往大里仁愛醫院救治。

經急診室醫師診斷判定需即住院並通知其家屬前往大里仁愛醫院替王老婦人辦理住院手續！經了解83歲高齡原本身體就不好有並高血壓病症，多虧警方即時發現送醫，年初五幸未釀成憾事！當事人家屬非常感謝警方幫忙，對於警方為民服務精神實為感佩。