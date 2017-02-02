記者陳華興／桃園報導

桃園市長鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝，及機場捷運試營運團體試乘首發團160位鄉親， 2日早上從機場捷運A21環北站出發，前往A1台北車站。鄭市長表示，機場捷運可讓桃園機場聯外交通更加方便，也連結桃園市、新北市、台北市三個直轄市生活圈，是國家建設的重要里程碑，代表台灣不斷向前進步。機場捷運從規劃、興建到完成等了20年，成功的背後包括交通部高鐵局、協力廠商、桃園捷運公司、桃園國際機場公司等單位的付出，桃捷公司會以兢兢業業的態度來營運，提供國人便捷的交通。

桃園市議會議長邱奕勝表示，肯定市府團隊及桃園捷運公司的辛苦及努力，他指出，機場捷運通車代表桃園交通運輸正式邁向新的一步，他看到市府團隊的努力及桃捷公司所有員工認真學習態度，在最短時間內掌握狀況，他除給予高度肯定外，也祝福機場捷運通車營運順利。

桃園市長鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝，及機場捷運試營運團體試乘首發團160位鄉親， 2日早上從機場捷運A21環北站出發，前往A1台北車站

2日的試乘活動，除了鄉親首發團外，也包括桃園捷運公司及交通部高鐵局的家屬團試乘，鄭市長與同仁家屬在A1台北車站相會，並向同仁家屬表達致謝。鄭市長說，機場捷運是一項難度相當高的國家建設，包括林口台地上下坡段、桃園機場地下施工作業，過程非常辛苦，林口台地的坡度更達4.9%，感謝交通部高鐵局及所有協力施作廠商的配合及努力，機場捷運歷經測試改善，通過穩定性測試、第三方驗證機構認證、初履勘等作業，這是多年的付出，特別感謝同仁親友在背後的支持。

鄭市長指出，試營運一個月期間，前兩周團體試乘每日約1至2萬人次，後兩周自由試乘每日約4萬人次，預估1個月將有超過70萬人次搭乘，桃捷公司會針對試乘期間的壓力測試及運作情形，持續改善，讓正式營運更加順暢。

桃園市長鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝，及機場捷運試營運團體試乘首發團160位鄉親， 2日早上從機場捷運A21環北站出發，前往A1台北車站

鄭市長說，2日搭乘的過程中，可以感受機捷的平穩及舒適，他給予85分的肯定，不過一定仍有部分缺失需要改進，包括部分車站出入動線需要改善，A1台北車站7個出口的植栽、照明、人行步道等，也都要在3月2日正式營運前完成，而高鐵局也會持續完善沿線隔音牆工程。桃捷公司已經提列後續機捷的升級改善方案，希望能盡快通過交通部及高鐵局的審查，以工程結餘款完成後續升級改善。

鄭市長指出，機場捷運連接城鄉及都會，沿途風景優美，也代表桃園潛力發展無限，未來無論是到國際棒球場觀賞球賽、到長庚醫院看診或到高鐵桃園站，都可以搭乘機場捷運。對於中南部鄉親來說，也可以搭乘高鐵至桃園站，轉乘機捷前往機場，只需約10分鐘。

包括桃園市議會議長邱奕勝、立法委員鄭寶清、市議員張肇良、桃園捷運公司董事長劉坤億、總經理陳凱凌、桃園機場公司總經理蕭登科、前交通部高鐵局長朱旭等人均出席活動。