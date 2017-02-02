阿妹慶母80大壽開深Ｖ 700親友跳進來NOWnews今日新聞 (2017-02-02 16:10)
歌后張惠妹的母親喜迎80大壽，今（2日）席開66桌，宴請700位族人親友同慶賀，除了妹妹Saya到場，阿妹的明星好友們包括羅志祥、蔡依林、小S、林俊傑、Hebe、戴愛玲、A-Lin、周杰倫、蕭敬騰等人也紛紛錄製影片祝賀，其中Jolin俏皮地開玩笑：「恭喜張媽媽18歲了！今天不要太晚回家喔～」
阿妹覺得媽媽80大壽別具意義，一年前就開始提早準備，今天頭戴花環，身穿黑色連身裙，深V展露事業線，外披一件鮮紅長大衣，喜氣十足。阿妹的母親王秀巒今天起個大早，親自前往台東喜來登飯店準備宴客，除了遠自蘭嶼搭船趕來的親友，阿妹還特地安排兩輛遊覽車，供泰安部落的老人家方便前來
▲張惠妹（左二）特別包車方便遠方的年長族人前來慶生會場。（圖／環球EMI提供，2017.02.02）
為了討媽媽開心，張惠妹演唱了《跳進來》、《姊妹》兩收歌曲，妹妹Saya則獻唱《我的心裡只有你沒有他》，小姪女安娜、BOXING也精心演出，加上親戚們帶來的傳統舞蹈，現場簡直五星級飯店的豐年祭！
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
田亞霍臉書分享IG網址 驚見男男性愛肉片【NOWnews今日新聞】
「漂亮辣媽」征服宋仲基 洪銀姬名模身材太傲人【NOWnews今日新聞】
日少女偶像團體成員松野莉奈猝死【中央社】
星光歌手撞死美籍男 百萬賓士車窗裂成蜘蛛網【NOWnews今日新聞】
全裸還不夠 有森也實再玩「人獸交」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》