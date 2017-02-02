▲張惠妹（左二）的媽媽80大壽，她穿上喜氣紅大衣開深V迎客。（圖／環球EMI提供，2017.02.02）

歌后張惠妹的母親喜迎80大壽，今（2日）席開66桌，宴請700位族人親友同慶賀，除了妹妹Saya到場，阿妹的明星好友們包括羅志祥、蔡依林、小S、林俊傑、Hebe、戴愛玲、A-Lin、周杰倫、蕭敬騰等人也紛紛錄製影片祝賀，其中Jolin俏皮地開玩笑：「恭喜張媽媽18歲了！今天不要太晚回家喔～」

阿妹覺得媽媽80大壽別具意義，一年前就開始提早準備，今天頭戴花環，身穿黑色連身裙，深V展露事業線，外披一件鮮紅長大衣，喜氣十足。阿妹的母親王秀巒今天起個大早，親自前往台東喜來登飯店準備宴客，除了遠自蘭嶼搭船趕來的親友，阿妹還特地安排兩輛遊覽車，供泰安部落的老人家方便前來

▲張惠妹（左二）特別包車方便遠方的年長族人前來慶生會場。（圖／環球EMI提供，2017.02.02）

為了討媽媽開心，張惠妹演唱了《跳進來》、《姊妹》兩收歌曲，妹妹Saya則獻唱《我的心裡只有你沒有他》，小姪女安娜、BOXING也精心演出，加上親戚們帶來的傳統舞蹈，現場簡直五星級飯店的豐年祭！

▲張惠妹（右）的外甥女安娜有意闖蕩歌壇，今天也出席表演。（合成圖／NOWnews資料照、翻攝自張惠妹臉書，2017.01.17）