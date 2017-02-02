記者莊漢昌／台南報導

藝人澎恰恰感慨歌仔戲是最有台灣文化味，各戲班卻常為生計苦撐，因而引思創作音樂劇《釧兒》，228連續假期將在台南文化中心與大家見面。2日適逢清水祖師爺壽辰，澎恰恰特到南區鯤鯓龍山寺上香祈福，祈求《釧兒》票房開出長紅。

澎恰恰表示，《釧兒》四部曲計畫將起跑，包含音樂會室內版、重點城市戶外巡演、拍攝台灣首部音樂劇改編電影，以及進軍全亞洲音樂劇市場，期許與大陸、南韓並列亞洲音樂劇3雄。澎恰恰率音樂劇團「躍演」與作曲家李哲藝共同花7年打造《釧兒》，終在2015年獲得國家表演藝術中心衛武營的青睞，成為該年度重點戲劇旗艦製作，吸引5千人觀賞戶外首演後，轟動海內外華人劇場界，各地場館爭相提出巡演邀約。

《釧兒》講述台灣人共同記憶，你我熟悉閩南語、國語、台灣國語交錯的生活環境，在劇中全真實呈現。澎恰恰保證無論到哪個國家演出，《釧兒》絕對堅守原汁台味。《釧兒》將於2/24 25 26在台南文化中心演出。



