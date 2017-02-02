記者黃玉鼎／台中報導

市府客委會分別於一月三十、三十一日在石岡土牛客家文化館，二月一、二下午一點至四點在東勢客家文化園區，辦理「茶席品茗話說客家」活動；並搭配多位音樂家現場演奏，讓民眾在意境悠揚樂聲中，細細品味茶香，體驗客家飲茶的生活藝術。

主委劉宏基表示，除了茶席品茗活動，市府客委會也在東勢客家文化園區舉辦「金雞報喜-新春客藝展」，展出台中市十位藝術大師書畫作品，展期自即日起至二月十九日止，希望藉由一系列新春活動，吸引民眾來前來走春，欣賞客家文化豐富的人文藝術。

東勢客家文化園區茶席現場邀請宋鈺惠、江欣穎、陳芳荺等多位音樂家，分別帶來大提琴、二胡及笛子等精采演奏；遊客可一邊欣賞清新悠揚的旋律，一邊品嚐茶香與濃濃的客庄年味。

「茶席品茗話說客家」活動，在客家文化園區內布置不同主題的茶席，帶領民眾體驗飲茶的生活藝術；讓民眾在意境悠揚樂聲中，細細品味茶香，欣賞客家建築之美，兼具視覺、聽覺、味覺的體驗，為年假注入一股輕鬆、慢活的藝文饗宴。