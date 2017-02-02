東勢客家文化園區辦茶席 供民眾細細品茗話家常台灣好新聞報 (2017-02-02 14:22)
記者黃玉鼎／台中報導
市府客委會分別於一月三十、三十一日在石岡土牛客家文化館，二月一、二下午一點至四點在東勢客家文化園區，辦理「茶席品茗話說客家」活動；並搭配多位音樂家現場演奏，讓民眾在意境悠揚樂聲中，細細品味茶香，體驗客家飲茶的生活藝術。
主委劉宏基表示，除了茶席品茗活動，市府客委會也在東勢客家文化園區舉辦「金雞報喜-新春客藝展」，展出台中市十位藝術大師書畫作品，展期自即日起至二月十九日止，希望藉由一系列新春活動，吸引民眾來前來走春，欣賞客家文化豐富的人文藝術。
東勢客家文化園區茶席現場邀請宋鈺惠、江欣穎、陳芳荺等多位音樂家，分別帶來大提琴、二胡及笛子等精采演奏；遊客可一邊欣賞清新悠揚的旋律，一邊品嚐茶香與濃濃的客庄年味。
「茶席品茗話說客家」活動，在客家文化園區內布置不同主題的茶席，帶領民眾體驗飲茶的生活藝術；讓民眾在意境悠揚樂聲中，細細品味茶香，欣賞客家建築之美，兼具視覺、聽覺、味覺的體驗，為年假注入一股輕鬆、慢活的藝文饗宴。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
紅豆食府 花生牛軋糖 禮盒．櫻桃爺爺 牛軋糖．鳳梨酥 牛軋糖．手工牛軋糖禮盒．牛軋糖 500g 禮盒．聖保羅 牛軋糖 禮盒．牛軋糖冰磚．牛軋糖綜合．原味花生牛軋糖．紅豆食府 牛軋糖．牛軋糖 手工．一路香 牛軋糖．蔓越莓牛軋糖．先麥 牛軋糖．黑松 牛軋糖．弘益 牛軋糖．查理布朗 牛軋糖．牛軋糖餅乾．瑞穗 牛軋糖．花生 牛軋糖．牛軋糖 500G．原味 牛軋糖 250G．牛軋糖夾心餅．夏威夷果仁 牛軋糖．低糖牛軋糖．牛軋糖 蘇打餅 200g．牛軋糖 300g．新味軒 牛軋糖．糖村 牛軋糖．杏仁果 牛軋糖
- STC IR-CUT 6-stop ND64 Filter 零色偏 減光鏡 105mm (105,
- 【CASIO/EDIFICE】世界地圖典雅風格男仕腕錶(ETD-310D-9A)
- Diadem 黛亞登 陶瓷簡約時尚腕錶-白/38mm
- Canon PIXMA TS8070 多功能相片複合機【黑色】
- BuyJM黑烤漆90x45x190cm鎖接管六層架附工業輪/波浪架-DIY
- 【CASIO/SHEEN】優雅氣質女錶(SHE-3048SG-7A)
- 【MIDO】Multifort 先鋒系列時尚機械腕錶-鐵灰x黑x紅/42mm(
- 【Valentino 范倫鐵諾】詩韻 床包被單四件組-雙人-48017
- 【日本直人木業】BRAC層木一個3抽60CM書櫃
- FENDI 防刮牛皮萬用卡片夾(黑色)
2017台北國際動漫節次日，小週末人潮擠爆！【中央網路報】
春訪團東京表演 于台煙會唱又幽默【中央社】
衛福部台南醫院腎臟科:三高和慢性腎臟病的控制需個別化考量【中央網路報】
山東大學將在濟南章丘遷建主校區 校方：正磋商【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》