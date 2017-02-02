她公開室友五大惡行 最後一點太誇張NOWnews今日新聞 (2017-02-02 16:35)
有些學生因為學校離家太遠，必須得住在學校宿舍，但室友好壞可說是相當重要，如果遇到生活習慣大不同的室友，絕對會讓人相當崩潰。一名網友日前就在《Dcard》發文，分享自己所遇到的「最雷室友」。
原PO公布室友的五大惡行，包括喜歡在半夜洗澡吹頭髮，趁別人還在睡覺的時候吹；半夜跟男友聊天，讓原PO睡到一半被「閃」醒；喜歡把人吵醒，再罵被吵醒的人有起床氣；喜歡半夜打LOL，還會大聲地捶桌子。
最後一點更是誇張，也就是「月經血滴在地上裝沒事」，而這位室友卻經常被班上同學稱讚有氣質、好相處，讓原PO相當傻眼，而文章一出，立刻掀起網友熱烈討論。
對此網友紛紛留言「5也太噁，遇過最雷偷穿衣服偷吃食物」、「第五完全無法容忍，我同學的室友剛開始都要求，十點要熄燈睡覺」、「滴在地上是怎麼一回事，她不穿內褲嗎」、「我的室友整天在講她的男朋友，都快被煩死」。
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