大溪民俗技藝社團南下進香 順道活絡經濟交流台灣好新聞報 (2017-02-02 15:38)
記者陳寶印／桃園報導
新年伊始，許多民眾皆會至廟宇祈求平安及一年順利，大溪許多民俗技藝所屬的社團與宮廟也舉辦南下至各大廟進香的活動，一方面祈求平安，也意味活絡經濟交流的意涵。
據悉，每年的春節過後，大溪地區許多民俗社團技藝協會所屬的社團，都會舉辦南下進香活動，一般以兩天為主，今年係由一心社於一月三十一日及一日首先辦理，接著是二日和三日的樂安社，再依序是共義團、協義社、溪洲福山巖、福安社、同義社、永安社，、聖母會，至於宮廟則是玊玄宮、仁安宮、永昌宮、三元宮、仁和宮、瑞源宮、福安宮等，一直要至農曆二月下旬才結束，讓不但成為大溪的傳統，也讓進香活動達於高潮。
據悉，這些進香的社團及廟宇中，大部分是都出動陣頭，包括有龍隊、、神童、什音、北管、鼓隊、神轎、武轎等等，而且進香的廟宇也都是以北港朝天宮、新港奉天宮、鹿港天后宮及新營太子宮等為主，至於參與的香客，至廟宇參拜後，也順便購買當地名產，或吃吃當地的特產、美食，由於大溪有十大觀光小城之稱，每年至大溪購買名產或在大溪消費者不少，這些社團的南下進香，也等於是兼具活絡經濟交流的意涵，加上陣頭的演出，讓南部的廟宇更是熱鬧不已，而大家也相信在辦理進香活動返家後，今年將過得更好與平安、順利。
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