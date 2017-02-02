天氣冷、連假影響 北部開春血庫缺A型、O型血台灣好新聞報 (2017-02-02 16:32)
生活中心／綜合報導
今（2）日是農曆春節假期後的首個上班日，多數公司行號、公家機關，與醫療院所均已恢復正常營運。雖然醫療院所從今天起均恢復正常看診，但台灣血液基金會表示，目前血庫總庫存量約只剩7.5天用量，台北A型血剩5.6天存量，O型血剩4.8天，均近急缺警報的邊緣，因此該基金會呼籲民眾多投身捐血行列，以充實血庫存量。
血液基金會表示，據該會最新統計，今日全台灣血液庫存量為7.5天，台北、新竹、台中、台南、高雄、花連等6個捐血中心的A型、O型、AB型血液庫存都較缺。其中台北地區血庫AB型剩6.2天、A型剩5.6天、O型剩4.8天，屬缺血較為急迫的地區。
血液基金會公關處長黎蕾表示，按往例春節期間捐血量本就會偏低，再加上近日北部地區天氣偏冷，也影響民眾捐血意願，所以血液庫存量比預期少了約2000袋。
黎蕾表示據往年經驗，醫院在農曆春節假期後，恢復正常看診的前2天間，用血量需求可能會大增，因此為維持血庫存量穩定，血液基金會希望民眾有空多投身捐血行列，讓台灣醫療用血需求更穩定。
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