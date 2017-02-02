她搭飛機遇到男神 好友幫忙尋人NOWnews今日新聞 (2017-02-02 16:43)
德國一名女子維拉（Vera Feddersen），日前搭乘飛機時，遇見一位男子，決定鼓起勇氣上前攀談，卻沒有留下對方的聯絡方式，令她十分後悔，而她的朋友得知後，便在網路上找人，希望兩人可以有進一步發展。
據英國《每日郵報》報導，維拉在上月3日時，搭乘瑞安航空（Ryanair）FR2371航班，準備從倫敦飛往都柏林時，看到一位帥氣男子，並和男子不斷眼神交流，於是她鼓起勇氣向男子攀談，在聊天過程中得知對方住在倫敦，要前往都柏林探視朋友。
雖然兩人相談甚歡，但維拉因為太過害羞，不敢向男子要手機號碼，讓她對此相當懊惱。維拉的友人梅根（Megan）特地在臉書尋人，寫道「如果你是FR2371航班的神秘男子，曾經和一位金髮女子維拉聊天，請你傳訊息給她！」
而男子的特徵包括當時身穿白色上衣和灰色外套、身高約180公分、深色金髮等，梅根也希望可以早日幫助維拉找到男子，讓兩人譜出情緣。
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