2017台北燈節2/4登場 北捷機動管制捷運西門站開放台灣好新聞報 (2017-02-02 16:45)
生活中心／台北報導
2017台北燈節即將於2月4日（六）至2月12日(日)在北門、中華路一段舉行，鄰近燈節會場的捷運西門站及北門站，屆時將適時進行人潮疏導措施，期間如遇星期假日（2/4、2/5、2/11、2/12），則於下午3時以後不開放自行車進出，請大家多多支持及配合！
台北捷運公司表示，由於主燈區臨近西門站的出口1、6，為使賞燈人潮能儘速出站，及避免進出站人潮交織，兩個出口將適時實施旅客「只進不出」的管制措施，實施期間出口1、6僅開放旅客進站，需要出站的旅客將引導至出口2、3、4、5。
此外，為疏導西門站月台人潮，將預先利用月台逃生通道設置臨時出口，並加裝移動式閘門，當月臺人潮眾多時，將引導旅客由逃生通道快速離站，並適時彈性調整班距及機動加發列車。
同時，列車調度亦將視現場人潮狀況，執行西門站跳站停車措施，屆時請旅客注意列車或車站廣播，配合於台北車站或北門站下車步行前往會場。
燈節期間，台北捷運公司也會特別加派約600人次支援人力，在西門站及北門站重點車站協助引導旅客，並適時啟動車站「月台」、「閘門」及「出入口」三級人潮管制措施。請大家配合現場工作人員引導，並注意自身、隨行孩童及老人家的安全，如遇列車調度及人潮管制，亦請耐心在車廂、車站稍候。
台北捷運公司特別提醒元宵節放天燈的民眾，依據內政部訂定天燈施放作業指導要點，應避免在高速公路、化學工廠、或人口稠密商業、住宅區附近及港區施放天燈；另外，為維護捷運行車安全，請勿於捷運系統沿線包括文湖線等高架及平面路段週邊施放。
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