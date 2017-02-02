（中央社記者鄭景雯台北2日電）入選第46屆鹿特丹國際影展的台灣電影「自畫像」，昨晚在鹿特丹舉行世界首映，導演陳宏一以「自畫像」作為台灣的自白，藉跨性演員Kiwebaby口中說出「維持現狀」令人震撼。



「自畫像」是鹿特丹影展自增設「大銀幕獎」正式競賽五年以來，首部入選的台灣電影，導演陳宏一與演員林微弋、Kiwebaby等，都應邀出席昨晚首映盛會，由於現場反應熱烈，原訂20分鐘的映後問答，進行了近40鐘才結束，去年金馬獎最佳影片得主「八月」導演張大磊也趕去欣賞。



陳宏一映前致詞時，幽默提到荷蘭400年前曾統治過台灣，希望觀眾在400年後看到「自畫像」會更愛台灣。由於片中提及台灣去年的總統大選，並隱喻台灣當前所面臨的統獨處境，映後引爆觀眾對兩岸議題的熱切討論。



國際知名影評人謝楓（Shelly Kraicer）認為，該片以「跨性別」形容台灣處境是一大妙喻。陳宏一以「自畫像」作為台灣的自白，藉Kiwebaby口中說出「維持現狀」令人震撼。



「自畫像」背景設在太陽花事件之後，藉由一位女大生之死，一探這個欲振乏力社會、之於年輕人熱血與理想的扼殺。1060202