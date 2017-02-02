Big Bang TOP和JYJ金俊秀9日同時入伍中央社 (2017-02-02 16:50)
（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）南韓偶像男團Big Bang成員TOP和JYJ成員金俊秀將同時入伍，TOP和金俊秀將於9日前往忠清南道論山訓練所接受新兵基礎軍事訓練之後，加入義務警察宣傳團服役。
南韓「朝鮮日報」網路版今天報導，預計入伍當天，現場將有眾多粉絲到場送行。兩個人不僅在南韓國內擁有大量粉絲，國外粉絲數量也非常龐大。
目前，金俊秀決定以非公開方式入伍。粉絲估計無望為自己的偶像送行。
據報導，上月金俊秀在日本大阪舉辦的演唱會中，已向粉絲告別，「未來兩年我和大家要分開一段時間，只希望當我回到大家身邊的時候，仍給予我與現在同樣的關心。」
TOP則在考慮入伍當天是否要與粉絲進行告別會，男團Big Bang所屬經紀公司YG娛樂的工作人員表示，「目前還在討論當中，沒有做出具體決定。不管是非公開方式入伍還是進行告別會，都要尊重TOP本人的想法。」1060202
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