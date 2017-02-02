（中央社記者劉世怡台北2日電）知名帝國菸草公司104年委託巿調公司就Davidoff新產品進行巿場調查，供民眾試抽，違反菸害防制法遭罰500萬元，打行政訴訟抗罰。行政法院認定開罰有理，今天駁回告訴，可上訴。



判決指出，帝國菸草公司經核准經營菸類輸入業務，委託一家巿調公司就Davidoff Absolute（大衛醇萃）香菸產品進行巿場調查，以了解香菸消費者對產品的接受度；經民眾錄影檢舉巿調人員進行調查時，除填問卷外，還提供試抽及觸摸菸品包裝。



台北巿衛生局以違反菸害防制法規定，對帝國公司開罰新台幣500萬元；帝國公司不服，打行政訴訟抗罰，由台北高等行政法院受理。



法院認定，巿場調查以1萬份作為測試產品，對受測者進行約10分鐘的訪談；再根據檢舉光碟內容顯示，巿調人員給與受測者試抽，並詢問是否有感受到三種味道，再提供菸品包裝給受測者觸摸，足以達到廣為招來銷售的廣告或促銷菸品的目的，確實違反菸害防制法規定。1060202