台東春節最夯景點 金城武樹奪冠中央社 (2017-02-02 16:50)
台東縣政府統計春節遊客狀況，陸客比去年減少一半，今年的春節旅遊客層以國旅為主，熱門景點以池上伯朗大道居首，湧入15萬8920人次。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年2月2日
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