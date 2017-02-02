春節過後垃圾增 雲縣府籲民眾加強分類中央社 (2017-02-02 16:50)
原本垃圾壓力已大的雲林縣，農曆春節連假過後，垃圾再增加，各鄉鎮市公所清潔隊加班清運。雲林縣環保局2日表示，積極加強垃圾分類，呼籲民眾配合。中央社記者葉子綱攝 106年2月2日
關鍵字：
上一則：雲林垃圾壓力大
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lenovo x60．lenovo s8．b6000 lenovo．Lenovo u330p．Lenovo cpu．Lenovo g430．s410 lenovo．lenovo U350．lenovo c260．Lenovo 1017U．Lenovo ThinkPad．lenovo z500．lenovo c320．Lenovo 滑鼠．Lenovo G50-70．Lenovo x230．Lenovo S410．Lenovo win8．Lenovo Z580．Lenovo A7600．Lenovo G500．lenovo G570．IBM Lenovo T60．Lenovo 15.6吋．lenovo a1000．Z3745 lenovo．LENOVO S520．lenovo u310．Lenovo C460．14吋 lenovo
- panasonic LUMIX GF8+14-42mm X鏡 微單眼 (公司貨)
- Arnold Palmer 晨曦花語 加大床罩七件組
- Verbatim威寶Apple 64GB OTG USB3.0 蘋果專用金屬雙向碟-玫
- 【3M】加高型健康防蹣可水洗枕心(超值兩入組)
- 石頭記 碧璽925純銀項鍊-晶瑩
- epos 巴賽爾藝術系列鏤空三次元手動上鍊機械錶-銀/45mm
- CASIO SHEEN SWAROVSKI的傳奇少女情懷時尚優質腕錶-銀-SHE-
- Tern Link B7 鋁合金20吋7速折疊單車-黑底紅標
- 點睛品 V&A 18K白K金 鑽石手鍊
- Alviero Martini 義大利地圖包 經典地圖絲巾/M-秋香杏色
獼猴成凶手 女客被推跌下山【NOWnews今日新聞】
七股龍山漁村鮮蚵一斤飆到220元 創村200年來天價【台灣好新聞報】
北市南海路火警 消防局搶救中【中央社】
與人夫不倫戀墮胎 小三嗆正宮「請顧好妳先生那一根」【NOWnews今日新聞】
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】