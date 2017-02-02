雲林垃圾壓力大中央社 (2017-02-02 16:50)
雲林縣內垃圾堆積至今約1萬8000公噸有待消化，唯有積極落實垃圾分類，促進減量才能減輕垃圾壓力。雲林縣環保局2日呼籲民眾配合，加強垃圾分類。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 106年2月2日
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