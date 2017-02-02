新春期間，警方執勤、為民服務不打烊，苗栗縣竹南派出所轄區在年初四下午，2小時內陸續傳出3名失智高齡長者走失，熱心員警憑著老人身上線索及細心訪查，一一護送回家。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 106年2月2日