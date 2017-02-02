長者走失 苗警助返家（2）中央社 (2017-02-02 16:50)
新春期間，警方執勤、為民服務不打烊，苗栗縣竹南派出所轄區在年初四下午，2小時內陸續傳出3名失智高齡長者走失，熱心員警憑著老人身上線索及細心訪查，一一護送回家。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 106年2月2日
關鍵字：
上一則：長者走失 苗警助返家（1）
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lenovo x60．lenovo s8．b6000 lenovo．Lenovo u330p．Lenovo cpu．Lenovo g430．s410 lenovo．lenovo U350．lenovo c260．Lenovo 1017U．Lenovo ThinkPad．lenovo z500．lenovo c320．Lenovo 滑鼠．Lenovo G50-70．Lenovo x230．Lenovo S410．Lenovo win8．Lenovo Z580．Lenovo A7600．Lenovo G500．lenovo G570．IBM Lenovo T60．Lenovo 15.6吋．lenovo a1000．Z3745 lenovo．LENOVO S520．lenovo u310．Lenovo C460．14吋 lenovo
獼猴成凶手 女客被推跌下山【NOWnews今日新聞】
七股龍山漁村鮮蚵一斤飆到220元 創村200年來天價【台灣好新聞報】
北市南海路火警 消防局搶救中【中央社】
與人夫不倫戀墮胎 小三嗆正宮「請顧好妳先生那一根」【NOWnews今日新聞】
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》