長者走失 苗警助返家（1）中央社 (2017-02-02 16:50)
新春期間，警方執勤、為民服務不打烊，苗栗縣竹南派出所轄區在年初四下午，2小時內陸續傳出3名失智高齡長者走失，熱心員警憑著老人身上線索及細心訪查，一一護送回家。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 106年2月2日
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上一則：為兒撿遙控船 父跌入湖中（1）
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