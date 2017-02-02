台東花海持續盛開中央社 (2017-02-02 16:50)
春節錯過了沒關係，台東縱谷各式花海尚在爭奇鬥豔中，從嬌小的波斯菊到大大的向日葵、從台東縱谷到南橫利稻，這個例假日都有花海盛開。中央社記者盧太城台東攝 106年2月2日
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