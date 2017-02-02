▲黃正音已經懷孕。（圖／翻攝自黃正音IG）

曾經演出《她很漂亮》、《Kill Me Heal Me》的演員黃正音，在去年二月與圈外男友閃婚。今（2）日，黃正音所屬經紀公司C-JeS娛樂方面表示黃正音已經懷孕，好消息一公布後，許多粉絲也紛紛獻上祝福，期待黃正音正式升格人母的那天。

今日，有韓媒透露黃正音現在已經懷孕四個月，而此消息隨後被黃正音所屬經紀公司方面確認，表示黃正音的預產期在秋季，會暫停工作一段時間、好好養胎。