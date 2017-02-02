（中央社記者鄭景雯台北2日電）藝人豬哥亮、藍正龍主演的賀歲電影「大釣哥」，截至昨天止，全台票房破新台幣3000萬元，坐穩2017華語賀歲冠軍，尤其片中藍正龍一場雨中飆車送小孩到醫院的開場戲，父愛破表。



2017金雞年華語賀歲冠軍電影「大釣哥」由導演黃朝亮執導，豬哥亮攜手藍正龍、謝沛恩、吳克群、吳朋奉、楊貴媚、黃仲崑等演出。



「大釣哥」截至昨天票房，全台票房累積突破3000萬元，穩坐2017華語賀歲冠軍。



電影裡藍正龍深情演出，父愛破表。他在雨中飆車，載著抱著小孩的小豫兒，騎腳踏車趕往醫院就診，途中遭遇反派吳朋奉搶劫摔車跌倒。



黃朝亮為求逼真，除了水車與風車擬真灑大雨吹風外，更要藍正龍用神速騎載著小豫兒營造出緊張感，加上還要摔車，藍正龍說，「在那種狀態下騎車真的很危險，又騎的是古式腳踏車，還好平時就有在騎車，較能掌握好方向與平衡感」。1060202