開工大吉 主播金口獻唱《財神到》NOWnews今日新聞 (2017-02-02 16:07)
大年初六是公司開工的好日子，華視也不例外。在董事長陳郁秀、總經理郭建宏帶領下，主播群紛紛換上一身喜氣紅衣，開金口獻唱《財神到》，希望能透過這首歌，把財神送到每個人家中，一起在雞年吉祥如意、亮麗表現持續一整年。
陳郁秀及郭建宏特別準備象徵大吉大利的「橘子」及開工紅包，希望為每位員工添喜氣，討個好兆頭。主播群彭佳芸、房業涵、莊雨潔、朱培滋今年特別演唱《財神到》，替新春團拜加溫，讓全場歡笑聲不斷。不過歌詞稍嫌難記，讓大夥都上台前都傷透腦筋！彭佳芸笑著透露自己早就準備好小抄，莊雨潔上場前因為太擔心忘詞，花了許多時間苦背，還好平常記播報稿的功力還在，讓表演相當完美的完成。
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