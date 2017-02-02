▲陳庭妮出席凱渥開工團拜。（圖／記者林調遜攝，2017.02.02）

凱渥大家長洪偉明，大年初五率領旗下名模藝人齊聚開工團拜，去年入圍金馬獎的陳庭妮，今年過年回台中老家陪伴家人，帶著長輩踏青走春，笑說感覺自己長大了，雖然喜歡家鄉的慢步調，但也盼能挾著金獎入圍後的光環繼續在戲劇演出努力扎根，目前台灣、大陸演出邀約不斷，她直言選角上絕不會為了只考慮酬勞，還是會把重點放在角色的挑戰上。

陳庭妮挾著金獎入圍加持，台灣、大陸演出邀約不斷，目前各有吸引她的好劇本正在挑選，被問是否會因為「人民幣賺比較多」而以前進大陸為優先考量？她直言「不能這樣選」，認為身為演員還是要以角色為重，自己在演出獲得肯定後，更加希望能在戲劇表演上扎根，因此希望能多挑戰不同類型的角色，「就算要為戲剃光頭也沒問題！」

▲陳庭妮選角不以酬勞為主，盼能演出具有挑戰性的角色。（圖／記者林調遜攝，2017.02.02）

對於原本計畫28歲能步入婚姻，陳庭妮表示目前以工作優先，遺憾婚事將要緩一緩，但也透露工作與戀愛不衝突，如果遇到對的人，不排斥閃婚，「我是會為愛閃婚的！畢竟結婚生子本來就是人生規畫的一部分，如果遇到對的人不把握，一延後，緣分就沒了。」她笑說：「現在沒有拍吻戲、床戲需要報備的對象，但如果要報備，那他就不會成為我的對象，因為戀人間最重要的就是要互相信任啊！」

▲洪偉明（中）領軍凱渥開工團拜。（圖／記者林調遜攝，2017.02.02）