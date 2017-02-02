楊千嬅43歲慶生 老公獻煙火驚喜中央社 (2017-02-02 15:37)
（中央社台北2日電）香港女星楊千嬅3日將歡度43歲生日，她與先生丁子高日前帶著4歲的兒子與友人舉行海邊燭光晚餐慶祝。丁子高更獻上驚喜煙火，讓楊千嬅笑稱嚇到「公主變蕃薯！」
香港明報今天報導，楊千嬅日前為舊愛港星鄭中基擔任演唱會嘉賓後，隨即與老公、兒子及一大群朋友前往熱帶地區旅行。
丁子高日前也為楊千嬅大手筆舉行海邊燭光晚餐，除了奉上蛋糕、玫瑰花外，還有煙火。被突擊成功的楊千嬅顯得十分開心，並笑稱「嚇一下子…公主變蕃薯！」
丁子高也在社交網站上傳楊千嬅的生日會照片，並寫道「預祝丁太生日快樂！」此外，他還上傳煙火影片，以及在煙火美景下與楊千嬅相擁的甜蜜照，並留言表示「殺你一個措手不及！」
影片中，楊千嬅與好友不停讚歎煙火，還有人慫恿夫妻倆再生一胎，而壽星楊千嬅在影片中大呼煙火「很厲害呀」。1060202
關鍵字：
上一則：五木寬來台開唱 邀翁立友當嘉賓
下一則：巧遇開工日 五木寬贈歌迷紅包專輯
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 鴻宇 美國棉 防蹣抗菌 -狗狗物語-綠色 兩用被床包組 單人三
- ARMANI COLLEZIONI 經典LOGO雙色條紋圍巾-灰/藍
- 【LOVE樂芙】特洛伊胡桃色(3尺雙門斗櫃)
- 【契斯特】12公分幸福舒適透氣記憶床墊-珍珠白(加大6尺)
- Masaki Matsuhima Snowing Rose 冰晶薔薇淡香精 80ml
- ARMANI COLLEZIONI 時尚幾何碎形雙色拼接真絲圍巾-水藍/紅
- 【今生金飾】璀之花簇墜(時尚黃金墜飾)
- 3D 神爪卡固立體踏墊 Mazda 3 2015~2016+ 後座無安全帶護蓋
- 【OUWEY歐薇】民族風提花短袖洋裝(藍)
- NIKE 男 LUNAREPIC LOW FLYKNIT 慢跑鞋 紅 -843764800
田亞霍臉書分享IG網址 驚見男男性愛肉片【NOWnews今日新聞】
「漂亮辣媽」征服宋仲基 洪銀姬名模身材太傲人【NOWnews今日新聞】
日少女偶像團體成員松野莉奈猝死【中央社】
星光歌手撞死美籍男 百萬賓士車窗裂成蜘蛛網【NOWnews今日新聞】
全裸還不夠 有森也實再玩「人獸交」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》