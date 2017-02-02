（中央社台北2日電）香港女星楊千嬅3日將歡度43歲生日，她與先生丁子高日前帶著4歲的兒子與友人舉行海邊燭光晚餐慶祝。丁子高更獻上驚喜煙火，讓楊千嬅笑稱嚇到「公主變蕃薯！」



香港明報今天報導，楊千嬅日前為舊愛港星鄭中基擔任演唱會嘉賓後，隨即與老公、兒子及一大群朋友前往熱帶地區旅行。



丁子高日前也為楊千嬅大手筆舉行海邊燭光晚餐，除了奉上蛋糕、玫瑰花外，還有煙火。被突擊成功的楊千嬅顯得十分開心，並笑稱「嚇一下子…公主變蕃薯！」



丁子高也在社交網站上傳楊千嬅的生日會照片，並寫道「預祝丁太生日快樂！」此外，他還上傳煙火影片，以及在煙火美景下與楊千嬅相擁的甜蜜照，並留言表示「殺你一個措手不及！」



影片中，楊千嬅與好友不停讚歎煙火，還有人慫恿夫妻倆再生一胎，而壽星楊千嬅在影片中大呼煙火「很厲害呀」。1060202