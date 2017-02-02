五木寬將來台開唱（1）中央社 (2017-02-02 15:50)
日本演歌天王五木寬（圖）月底將來台開唱，2日在台北出席記者會，巧遇農曆新年後的開工日，主辦單位邀請舞獅表演吉祥開春沾喜氣。中央社記者裴禛攝 106年2月2日
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