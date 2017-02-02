巧遇開工日 五木寬贈歌迷紅包專輯中央社 (2017-02-02 15:50)
日本演歌天王五木寬（左）月底將來台開唱，2日在台北出席記者會，巧遇農曆新年後的開工日，他特地準備紅包與專輯，親手送給現場歌迷，粉絲也趁難得機會與偶像自拍留念。中央社記者裴禛攝 106年2月2日
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