▲浩角翔起（中）交代新人團體A-Team要和平共處「排擠不要太明顯。」（圖／年代提供，2017.2.2）

從《Fighting吧！天團》出道的新人團體A-Team，日前拍攝新歌MV請到浩角翔起助陣，為了答謝他們的跨刀相挺，製作單位特地準備紅酒及粉紅色蛙鏡作為謝禮，不料阿翔浩子卻哀怨：「為什麼不是和女團合作？」

浩角翔起與平均身高183公分的A-Team排排站顯得小隻，為此拍攝MV前，浩子交代新人只能「蹲八字！」畫面才會好看，同時還不忘搞笑：「兩個人都吵翻天了，你們有五個人怎麼辦？排擠不要太明顯喔！」隨後還意有所指補充「團體合作彼此必須包容」，阿翔則不甘示弱反擊：「互相忍耐很重要！」兩人調侃鬥嘴的互動笑翻眾人，也順道化解新人的緊張感。

▲浩角翔起（中）跨刀助陣新人團體A-Team拍攝MV。（圖／年代提供，2017.2.2）

看到新人團體演出，阿翔憶起自己出道時的模樣笑說：「都是一群很熱血的小朋友。」但問到浩角翔起之後是否還會再出專輯？浩子則說：「之前有承諾歌迷一年出一張唱片，但今年因為個人生涯規畫的關係跳票」，但也答應往後一定會補償歌迷朋友。

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