（大成報記者傅建峰、孫慶璋／綜合報導）嘉義縣民林士榮所經營的台南市白河區的台灣電影文化城，可說是台灣本土劇及電影的搖籃，因租約到期，2月12日即將吹熄燈，台影董事長林士榮要將園區內可以拍賣的物品，全都拿出來拍賣，包括2015年很夯的電影「風中家族」和民視「阿不拉的三個女人」和「春花夢露」、台視的「加油美玲」、三立「阿爸的願望」、公視本土劇等等的紅火連續劇組中，專用的腳踏車和復古三輪車，具有收藏的價值，及增值的空間，2月10、11、12日三天拍賣，不要錯過了。台影文化城裡，拍攝過二百部以上的電視劇及電影，尤其是近年來民視、三立、台視、大愛台，與本土相關的連續劇，一定會到這裡取景，可說是本土劇的搖籃，最近最出名的一部戲劇，就是2015年王童導演的「風中家族」。「風中家族」以1949年為背景，試圖呈現臺灣歷經60多年的時代變遷，小人物在顛沛流離、歷經時代苦難下刻苦奮鬥的故事。細膩地陳述外省人因國共內戰、撤退來台、白色恐怖，到台灣建設興起、族群融合、西風東漸、終於在台立生根，有了情感的歸屬。台影在劇中，佔了很重要的角色。林士榮強調，此次拍賣的物品就包括在風中家族中使用過的道具腳踏車和復古三輪車，還有黑膠唱盤和留聲機，都深具收藏的價值，日後也有增值的空間，還有供人拍照的花轎、太師椅、麵攤、銅管樂器、供小朋友乘座的電動樂器材、及上千件的各國劇服，都歡迎你在2月10、11、12日三天，到白河的台影文化城撿便宜。除了參與拍賣會，林士榮也邀請大家來台影做最後的巡禮，將來要看到台影的場景，恐怕要在各個重播的本土劇中搜尋；林士榮強調，感謝十幾年來全國各地的朋友支持，大家後有期。