大年初五才平平安安的度過，高雄柴山卻發生一件獼猴推人事件，造成一名女遊客不慎失足墜落山坡，左大腿骨折，還好意識清楚，最後被消防隊救援，救難人員上山才將人安全抬下山。

據了解，47歲的黃姓女遊客今（1日）走春，在上午8時30分左右攀登柴山，因低頭拿衛生紙擦鞋，卻被一旁的獼猴誤以為要餵食，從後面跳上身，疑遭猴子拉扯背包，導致黃女不慎失足跌下山。

同行的友人趕緊通報119，警消據報趕往救護，最後救難人員上山搜救，才將黃女用擔架抬下山送醫治療，黃女左大腿骨折，臉色因驚嚇蒼白，但還好意識清楚，無生命危險。