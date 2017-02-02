獼猴成凶手 女客被推跌下山NOWnews今日新聞 (2017-02-02 01:14)
大年初五才平平安安的度過，高雄柴山卻發生一件獼猴推人事件，造成一名女遊客不慎失足墜落山坡，左大腿骨折，還好意識清楚，最後被消防隊救援，救難人員上山才將人安全抬下山。
據了解，47歲的黃姓女遊客今（1日）走春，在上午8時30分左右攀登柴山，因低頭拿衛生紙擦鞋，卻被一旁的獼猴誤以為要餵食，從後面跳上身，疑遭猴子拉扯背包，導致黃女不慎失足跌下山。
同行的友人趕緊通報119，警消據報趕往救護，最後救難人員上山搜救，才將黃女用擔架抬下山送醫治療，黃女左大腿骨折，臉色因驚嚇蒼白，但還好意識清楚，無生命危險。
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