



美式比賽啦啦隊將有機會成為奧運正式競賽項目! 國際奧會公布最新消息，美式啦啦隊跟泰拳已經被列為奧運預備項目，最快在9月的國際奧會年會上，就可提案投票決定。





在美國，重大賽事的開場、中場、暫停，到比賽最後階段，美式啦啦隊員總會適時出現；呼喊口號、高難度特技拋接，把人丟到半空中，就是為了吸引看臺上觀眾的注意，讓比賽熱度持續。



美式啦啦隊最早出現在美國1948年，並在1960年成為全美國高中和大學的主要運動項目之一，現在，美式啦啦隊跟泰拳將進軍奧運，而且已經獲准成為預備項目。



美國大學運動組織代表 傑夫瑋柏

他們(國際奧會)審查得很徹底

我們提出的諸多項目裡

讓這項運動能與眾不同的

就是視覺效果

很多人做出特殊表演跟技巧

看起來就是很有魅力



美式啦啦隊在早期發展時，被認為是美國人專屬的運動，不過隨著全球各大運動賽事展開時，總會見到啦啦隊在現場表演炒熱氣氛，這也是申辦時的優勢。



美國大學運動組織代表 傑夫瑋柏

當我們首辦世界錦標賽時

各國與美加實力有一段差距

但現在歐亞實力提升很多

並拿到不少勝利

甚至打敗美國跟加拿大



啦啦隊跟泰拳獲得三年的準備工作期，並可向國際奧會支領兩萬五千美元，相當於台幣八十萬的發展基金，讓兩個單項運動的專業人士，在這段期間，向國際奧會委員行銷，展現在奧運存在的必要性。





記者 黃韻玲報導





