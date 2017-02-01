美式啦啦隊與泰拳 有機會列奧運競賽項目公視 (2017-02-01 00:00)
美式比賽啦啦隊將有機會成為奧運正式競賽項目! 國際奧會公布最新消息，美式啦啦隊跟泰拳已經被列為奧運預備項目，最快在9月的國際奧會年會上，就可提案投票決定。
在美國，重大賽事的開場、中場、暫停，到比賽最後階段，美式啦啦隊員總會適時出現；呼喊口號、高難度特技拋接，把人丟到半空中，就是為了吸引看臺上觀眾的注意，讓比賽熱度持續。
美式啦啦隊最早出現在美國1948年，並在1960年成為全美國高中和大學的主要運動項目之一，現在，美式啦啦隊跟泰拳將進軍奧運，而且已經獲准成為預備項目。
美國大學運動組織代表 傑夫瑋柏
他們(國際奧會)審查得很徹底
我們提出的諸多項目裡
讓這項運動能與眾不同的
就是視覺效果
很多人做出特殊表演跟技巧
看起來就是很有魅力
美式啦啦隊在早期發展時，被認為是美國人專屬的運動，不過隨著全球各大運動賽事展開時，總會見到啦啦隊在現場表演炒熱氣氛，這也是申辦時的優勢。
美國大學運動組織代表 傑夫瑋柏
當我們首辦世界錦標賽時
各國與美加實力有一段差距
但現在歐亞實力提升很多
並拿到不少勝利
甚至打敗美國跟加拿大
啦啦隊跟泰拳獲得三年的準備工作期，並可向國際奧會支領兩萬五千美元，相當於台幣八十萬的發展基金，讓兩個單項運動的專業人士，在這段期間，向國際奧會委員行銷，展現在奧運存在的必要性。
記者 黃韻玲報導
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