詹家姊妹新季開胡 WTA台灣賽勝出中央社 (2017-02-01 22:30)
台灣網球姊妹花詹詠然（右）與詹皓晴（左）的組合，1日在台灣公開賽與對手力戰兩盤勝出，終於在新球季「開胡」，迎來久違的勝利。（WTA台灣公開賽大會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年2月1日
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