（中央社記者李晉緯台北1日電）台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴的組合，今天在台灣公開賽與對手力戰兩盤勝出，終於在新球季「開胡」，迎來久違的勝利勝利。



世界職業女子網球協會（WTA）台灣公開賽（Taiwan Open），1月28日起在台北小巨蛋進行。



名列大會雙打頭號種子的詹詠然、詹皓晴，今天對上另組持外卡參賽的台灣組合謝淑映、徐竫雯。



這場比賽開賽後，尋求衛冕的詹詠然/詹皓晴在第7局先被謝淑映/徐竫雯破發，但詹詠然/詹皓晴隨即回穩，在第8局回破、第9局守下後，又在第10局破發成功，靠著連下3局的攻勢，先以6比4收下首盤。



次盤雙方在前5局各自保發，詹詠然/詹皓晴在第6局率先突破謝淑映/徐竫雯的發球局，接著在以5比2領先的情況下，詹詠然/詹皓晴卻突然被謝淑映/徐竫雯的猛攻一路逼進搶七，經過搶七大戰，詹詠然/詹皓晴才艱苦以7比6（5）勝出。



拿下這場比賽勝利，詹詠然/詹皓晴在苦吞開季3連敗後，終於拿下2017年首勝。



賽後詹詠然表示，「對手在沒壓力的情況下打得更為主動，孤注一擲下打得很好，這對我們是好事，有助我們把專注力拉回球場上」。



詹皓晴則說，「對手在第2盤5比2時打得很強勢，我們靠著戰術跟默契，才拿下最後勝利」。1060201