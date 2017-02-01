韓平昌冬奧運目標：摘8金4銀8銅排名第4中央社 (2017-02-01 21:08)
（中央社記者姜遠珍首爾1日專電）2018平昌冬奧會競技水準支援團今天召開首次會議，制定平昌冬奧會南韓代表團摘8金、4銀、8銅等共20枚獎牌，排名獎牌榜第4的目標。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，為此，2018平昌冬奧會競技水準支援團將盡全力支援選手，力爭達成目標。
南韓在歷屆冬奧會上獲得的最佳成績是2006年都靈和2010年溫哥華冬奧會的6枚金牌。
支援團將組織工作組不定期檢查準備情況，並積極爭取政府和體育界的大力支持。同時，還將每月開會聽取選手團的要求和建議，並研究對有發展潛力的選手及進一步支援方案。
據報導，支援團已將相關預算從去年的274億韓元（約合新台幣7.4億元），增至今年的337億韓元（約合新台幣9.1億元）。1060201
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